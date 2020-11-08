ريفر بليت يهزم روساريو سنترال ويحقق فوزه الأول في كأس الأرجنتين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
ريفر بليت
ريفر بليت
الفجر الرياضي
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نجح فريق ريفر بليت في تحقيق فوزه الأول ببطولة كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية بعد تغلبه على ضيفه روساريو سنترال 2-1 في إطار الجولة الثانية.

وأحرز هدفي ريفر في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروز ولوكاس براتو، بينما سجل إميليانو فيكيو هدف روساريو سنترال الوحيد.

ويحل ريفر، الذي خسر بالجولة الأولى أمام بانفيلد، بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف روساريو سنترال بينما يتصدر بانفيلد المجموعة بست نقاط عقب تغلبه السبت على ضيفه جودوي كروز بهدف دون رد حمل توقيع الكولومبي ماوريسيو كويرو.

وبهزيمته الثانية على التوالي يتذيل جودوي كروز المجموعة بلا رصيد.

وفي مباراة أخرى السبت فاز سان لورينزو على ضيفه إستوديانتس بهدفين نظيفين أحرزهما ماريانو بيرالتا باور والباراغوياني أنخل روميرو.

ويتصدر سان لورينزو المجموعة الخامسة بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام ألدوسيفي الوصيف بينما يحتل أرخنتينوس جونيورز المركز الثالث بنقطة بفارق الأهداف أمام إستوديانتس الرابع.

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