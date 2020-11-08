عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة رغبته في إستعارة المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي الموسم القادم وذلك حال إنضمامه بشكل رسمي للقلعة الحمراء.









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال سموحة: " سموحة يطلب رسمياً من النادي الأهلي إعارة بدر بانون من بداية الدوري إلى فبراير/ شباط المقبل في حالة إغلاق القيد يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".









وجاءت تغريدة رئيس سموحة على الرغم من أن الاهلي لم يعلن بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع بدر بانون حيث جاء التأخر رغبة من الأهلي في إنتظار رحيل أي من الثنائي الأجنبي في الفريق جيرالدو أو اليو بادجي.



