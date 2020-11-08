الاحتلال يطلق النار تجاه شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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أفادت القناة 12 العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار صباح اليوم الأحد تجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب منطقة الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "تم اطلاق النار على الفلسطيني الذي حاول تنفيذ عملية طعن بالخليل"، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا"، وذكر الجيش أنه تم "تحييد" المهاجم.

 

وكشفت مصادر فلسطينية أن المواطن علي سليمان ابو علي عمرو (40 عاما) من منطقة دورا أصيب بالرصاص في قدمه قبل أن يقوم الجنود الإسرائيليون باعتقاله.

 

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، في وقت سابق، بأن القوات الإسرئيلية أغلقت صباح اليوم حاجز قلنديا العسكري شمال القدس للاشتباه بوجود جسم متفجر في محيطه.

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