بامفورد بعد إلغاء هدفه: تقنية الفيديو أثبتت فشلها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
قال باترك بامفورد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي أن حكم الفيديو المساعد أثبت فشله الذريع ويدمر اللعبة.


وقال بامفورد في تصريحات صحفية لإذاعة بي بي سي البريطانية: " لا افهم القاعدة لا يمكن التسجيل بذراعك هذا غير منطقي هذا حدث معي اليوم لكني شاهدتها في مناسبات عديدة".


وكان بامفورد قد إعتقد أنه أدرك التعادل بعد أن أنهى هجمة رائعة لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل ولعل السبب في ذلك تغيير قاعدة لمسة اليد وأن كتب اللاعب كان متقدم على مدافع كريستال بالاس ما جعله متسللاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستيال بالاس بامفورد الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ ساعة و نصف

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يومين

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

موقع أمريكي يكشف أبرز المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في إدارة بايدن

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الـVAR يثير الارتباك في بطولة إفريقيا

ملخص لمسات محمود تريزيجية أمام كريستال بالاس

بايرن ميونخ يمطر شباك بخماسية في الدوري الألماني

مدرب أرسنال يهاجم الفار

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

07:58 ص

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه