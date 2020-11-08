بامفورد بعد إلغاء هدفه: تقنية الفيديو أثبتت فشلها

قال باترك بامفورد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الإنجليزي أن حكم الفيديو المساعد أثبت فشله الذريع ويدمر اللعبة.









وقال بامفورد في تصريحات صحفية لإذاعة بي بي سي البريطانية: " لا افهم القاعدة لا يمكن التسجيل بذراعك هذا غير منطقي هذا حدث معي اليوم لكني شاهدتها في مناسبات عديدة".









وكان بامفورد قد إعتقد أنه أدرك التعادل بعد أن أنهى هجمة رائعة لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل ولعل السبب في ذلك تغيير قاعدة لمسة اليد وأن كتب اللاعب كان متقدم على مدافع كريستال بالاس ما جعله متسللاً.



