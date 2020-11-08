ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعا صهر وكبير مستشاري الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، جارد كوشنر، إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

 

وقال مصدرين مطلعين، اليوم الأحد، إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

يذكر أن مع فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

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