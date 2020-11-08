عاجل| بايدن: نسير في طريق الرب.. وجدتي قالت لي انشر الإيمان والثقة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه خلال الفترة الماضية كان يفكر في ابنه المتوفى "بو"، ولذلك فإن قلبه مع كل من خسروا أبنائهم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "بايدن"، في خطاب له، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوزه بالانتخابات، بثته قناة العربية: "أقول لمن فقدوا أبنائهم أني سأواسيكم، وأقول لكم أن الرب سيرفعكم وسيجعلكم مثل الأبناء".





وتابع: "الآن نسير في مسار الرب، وبكل قلوب قوية، والإيمان بالحرية والعدالة، دعونا نكون أمة موحدة ومتعافية، ولم يكن هناك أي شيء لم نجربه من أجل العظمة".



