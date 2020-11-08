عاجل| بايدن: عملنا يبدأ باحتواء كورونا.. وسأعين مستشارين من العلماء
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن "هذا وقت التعافي في الولايات المتحدة، ومع انتهاء الحملة، أعتقد أن تفويضنا هو العمل من أجل قوى الخير والعلم والأمل، في معركتنا الكبيرة هي معركة فيروس كورونا، ولتأمين الرعاية الصحية لأولادكم، والقضاء على العنصرية، وإعادة النزاهة والدفاع عن الديمقراطية، وإعطاء الجميع الفرص".
وأضاف "بايدن"، في خطاب له، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوزه بالانتخابات، بثته قناة العربية: "عملنا يبدأ باحتواء كورونا، ولا يمكن إعادة الاقتصاد قبل ذلك، لأن حياة الناس كبيرة، ولا يمكن إقامة حفلات قبل ذلك، وسأعين عددا من العلماء كمستشارين، وسنضع خطة مبنية على العلم الحقيقي لاحتواء كورونا، وسأبذل كل الجهود للقضاء على الوباء، ودعونا ننهي الشيطنة فيما بين الأمريكيين".
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