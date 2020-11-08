عاجل| بايدن: عملنا يبدأ باحتواء كورونا.. وسأعين مستشارين من العلماء

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن "هذا وقت التعافي في الولايات المتحدة، ومع انتهاء الحملة، أعتقد أن تفويضنا هو العمل من أجل قوى الخير والعلم والأمل، في معركتنا الكبيرة هي معركة فيروس كورونا، ولتأمين الرعاية الصحية لأولادكم، والقضاء على العنصرية، وإعادة النزاهة والدفاع عن الديمقراطية، وإعطاء الجميع الفرص".



