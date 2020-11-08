عاجل.. بايدن في أول خطاب: بحثت عن المنصب لنجعل الولايات المتحدة محترمة مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه فاز بأصوات لم تحدث في تاريخ البلاد من قبل، وهي 74 مليونا، وهذا فاجئه، ما أثار فرحا في البلاد وفي العالم، بأن الغد سيكون أحسن، مضيفا: "أتعهد أن أكون رئيسا للجميع، وبغض النظر عن الولايات الحمراء أو الزرقاء، وسأعمل من أجل الجميع".





وأضاف "بايدن"، في خطاب له، قبل قليل، من "ويلمنتغون" بعد إعلان فوزه بالانتخابات، بثته قناة العربية: "بحثت عن هذا المنصب لنعيد بناء العمود الفقري للدولة، ولنجعل الولايات المتحدة محترمة مرة أخرى، والعمل الآن قد بدأ".



