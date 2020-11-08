ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي









ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاتحاد.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم:





‏‎١-ساوثهامبتون ١٦ نقطة.





‏‎٢-ليفربول ١٦ نقطة.





‏‎٣-تشيلسي ١٥ نقطة.





‏‎٤-ليستر سيتي ١٤ نقطة.





‏‎٥-توتنهام ١٤ نقطة.





‏‎٦-إيفرتون ١٣ نقطة.





‏‎٧-كريستال بالاس ١٣ نقطة.





‏‎٨-ولفرهامبتون ١٣ نقطة.





‏‎٩-أستون فيلا ١٢ نقطة.





‏‎١٠-أرسنال ١٢ نقطة.





‏‎١١- وست هام يونايتد ١١ نقطة.





١٢-مانشستر سيتي ١١نقطة.





١٣-نيوكاسل ١١ نقاط





‏‎١٤-مانشستر يونايتد ١٠ نقاط.





١٥-ليدز يونايتد ١٠ نقاط.





‏‎١٦-برايتون ٦ نقاط.





‏‎١٧-فولهام ٥ نقاط.





‏‎١٨-وست بروميتش ٣ نقاط.





‏‎١٩-بيرنلي نقطتين.



