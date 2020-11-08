رد مفاجئ من ناصر ماهر بشأن مقارنته بعبد الله السعيد
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
أحمد عصام
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أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي، ان عند عودته للأهلي في مرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن هناك فارق كبير من ناحية الخبرات وانه مازل مع للفريق الأول بالأهلي.
وقال ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن عبدالله السعيد شخصيته محترفة وفاصل نفسه عن أي شئ خارج الكرة.
وأتم أنه حتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.
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