رد مفاجئ من ناصر ماهر بشأن مقارنته بعبد الله السعيد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي، ان عند عودته للأهلي في مرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن هناك فارق كبير من ناحية الخبرات وانه مازل مع للفريق الأول بالأهلي.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن عبدالله السعيد شخصيته محترفة وفاصل نفسه عن أي شئ خارج الكرة.

وأتم أنه حتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.

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ناصر ماهر للاهلي سموحة بيراميدز الاهلي

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