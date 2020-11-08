قبل مواجهة الأهلي.. ساسي يعد جماهير الزمالك بهذا الأمر









بعث التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برسالة لجماهير الأبيض قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الأهلي، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وأكد ساسي في رسالته إلى جماهير القلعة البيضاء، أنه سيقاتل رفقة زملائه في الفريق من أجل حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وغرد ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي توتير، "سوف نقاتل من أجل حلمنا".



