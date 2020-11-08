شاهد| بعد الانتخابات الأمريكية.. أديب: "مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:51 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لكامالا هاريس نائبة بايدن وهى ترقص على هامش الانتخابات الأمريكية، معلقا: "عشان قرفنا هنا بالناس اللي بترقص ادام اللجان".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كامالا هاريس تبلغ 54 عاما، معقبا: "بعد الانتخابات الأمريكية مش عايز حد يكلمني عن تمكين الشباب".

وفي وقت سابق، من أمس السبت، نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية خبر فوز جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الرئاسي بالولايات المتحدى الأمريكية، بناءً على نتيجة ولاية بنسلفانيا التي حسمت الأمر.

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما يحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوز بالانتخابات.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

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