شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يتحدث أن كامالا هاريس يمكن أن تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنها أول نائبة لرئيس أمريكي إمراة ملونة، معلقا: "الست دي خلاصة".





وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مقطع فيديو لكامالا هاريس وهى تهنأ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية، مضيفا: "الناس مبتجيش صدفة هناك، ده مسار طويل من العمل".





وأعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.





وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.





وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.



