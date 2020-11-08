شاهد.. أديب عن نائبة بايدن: "ست خلاصة"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:09 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يتحدث أن كامالا هاريس يمكن أن تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أنها أول نائبة لرئيس أمريكي إمراة ملونة، معلقا: "الست دي خلاصة".

وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مقطع فيديو لكامالا هاريس وهى تهنأ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية، مضيفا: "الناس مبتجيش صدفة هناك، ده مسار طويل من العمل".

وأعلنت حملة المرشح الديمقراطي أن جو بايدن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكانت أعلنت وسائل إعلام أمريكية منذ قليل فوز بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الأمريكيون ينتخبون الرئيس وأعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب وحكام الولايات، حيث تجري الانتخابات علي 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من أصل 100 مقعد ومجلس النواب بأكمله وحكام بعض الولايات. ويتوقع فوز الديمقراطيين بـ209 مقاعد من مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ 2018 بسهولة، بينما يجدون تأييدًا ضعيفًا في مناطق لها 24 مقعدًا بينما يتوقع فوز الديمقراطيين بـ165 مقعدًا بسهولة بينما يلقون تأييدًا ضعيفًا في 37 مقعدًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه 100 مليون أمريكي

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 208 إصابات جديدة فيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و 17 دقيقة

على رأسها الصخرة المغربية.. الكشف عن صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ ساعة و 10 دقيقة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الفنانة علا رشدي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا بـ4 آلاف و430 صوتا

بايدن يعمق الفارق بينه وبين ترامب في ولاية جورجيا

مركز إديسون للأبحاث: بايدن يحصل على 49.5% مقابل 48.7% لترامب في أريزونا

عاجل.. فوز "بايدن" بمنصب رئيس أمريكا

عاجل.. بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الليلة

نانسي بيلوسي: انتخاب بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل لأمريكا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:09 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الزمالك على وشك ضم نجم المصري البورسعيدي

12:23 ص

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه