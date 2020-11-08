باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي على حساب رين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
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واصل باريس سان جيرمان انتصاراته المتتالية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كبير 3 / صفر على رين اليوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز مونبلييه على مضيفه بوردو 2 / صفر.

وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 24 نقطة بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي رغم خسارته في أول مباراتين له بالمسابقة هذا الموسم ، وتجمد رصيد رين عند 18 نقطة وحافظ على موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام مارسيليا.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين وآنخل دي ماريا في الدقيقتين 11 و21 .

وفي الشوط الثاني ، سجل دي ماريا الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 73 .

وواصل بوردو مسلسل نتائجه المتذبذبة في الدوري الفرنسي هذا الموسم وسقط في فخ الهزيمة صفر / 2 أمام ضيفه مونبلييه.

ورفع مونبلييه رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف نيس وتجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة في آخر أربع مباريات خاضها في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل فلوران موليه وآندي ديلور هدفي اللقاء في الدقيقتين 49 و67 .

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