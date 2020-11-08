محافظ الشرقية: نسب المشاركة في اليوم الأول لانتخابات النواب وصلت إلى 15% (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
ممدوح غراب
ممدوح غراب
شيماء حسن
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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن إقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب جيد، مشيرًا إلى أن نسب التصويت في اليوم الأول كانت مرتفعة وتصل إلى 15%.

وتوقع "غراب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" أن تزيد نسب المشاركة مع اليوم الثاني للتصويت، مشيرًا إلى أن الكتلة التصويتية للمحافظة تصل إلى أكثر من 4 مليون ناخب.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أي مشاكل مع انتهاء اليوم الأول أو محاولة تأثير على الناخبين، موضحًا أن جميع الأمور مستقرة حتى انتهاء الانتخابات.

وتوقع محافظ الشرقية أن تتصدر المحافظة المشهد الانتخابي كعادتها في جميع الاستحقاقات الدستورية لرغبة المواطنين في النزول والمشاركة بكثافة.

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على انتظام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 13 محافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين.

وقال "إبراهيم" في لقائه على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "انتظم العمل في جميع اللجان منذ التاسعة صباحا وبدا الناخبين يتوافدون على كافة اللجان بكثافة وأدلوا بأصواتهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ويتم توفير الكمامة مجانيا لمن لا يرتدي كمامة مع تنظيم الصفوف لمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأضاف "يتم تعقيم اللجان الفرعية في اليوم الأول والثاني، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية ووزارة الصحة بوجود سيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية مجهزة من اجل أي عمليات طارئة"، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تأكدت من فتح جميع اللجان وتلقت شكاوى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد اللجان الفرعية وصلت إلى 9468 لجنة فرعية يشرف عليها 12 ألف قاضي بمساعدة 65 ألف موظف، مشددًا أن الهيئة العامة للانتخابات تدير الانتخابات بنزاهة القاضي وحياده بوجود قاضي على كل صندوق مع إشراف المنظمات المحلية والأجنبية على متابعة الانتخابات.

وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات غير محصنة وإجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على جميع المنظمات التي تقدمت لمتابعة الانتخابات والتي وصلت إلى 56 منظمة محلية و14 منظمة أجنبية و3 منظمات من منظمات الحقوق المدني في وجود 51 وسيلة إعلام محلية و153 وسيلة دولية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك التزام من الناخبين بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية، مناشدًا المواطنين بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مستطردًا "لا تتخاذلوا وأسرعوا حتى يكون هناك إثراء وترسيخ للعملية الانتخابية وبناء مصر الحديثة".

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