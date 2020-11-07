الكشف عن حقيقة اعتزال أحمد فتحي اللعب الدولي





رفض أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، فكرة اعتزال اللعب الدولي لمنتخب مصر، عقب قرار حسام البدري مدرب الفراعنة باستبعاده مع معسكر مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.





أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي





كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي أن الاعب يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني.





وأوضح المصدر أن هناك تناقض فى اختيارات المنتخب حسام البدري أكد مؤخرًا أنه يريد النزول بأعمار اللاعبين، على الرغم من وجود عبد الله السعيد فى قائمة المنتخب المصري.





ويستعد الفريق الكروي الأول لمنتخب مصر لمواجهتين حاسمتين أمام توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.



