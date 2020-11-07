برشلونة يُعلن إصابة فاتي بقطع في غضروف الركبة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، أعل من خلاله تعرض لاعبه الفريق أنسو فاتي لإصابة قوية على مستوي الركبة خلال مباراة البرسا أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الكتالوني أن الشاب أنسو فاتي تعرض للإصابة بقطع في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وذلك بعدما إضطر اللاعب لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس السبت على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة التاسعة لليجا، بين الشوطين.



وظهرت بوادر الإصابة على اللاعب في اللقطة التي تسبب فيها في ركلة الجزاء لفريقه في الدقيقة 33 إثر تدخل قوي عليه من الخلف من المدافع الجزائري عيسى ماندي، ليتم استبداله بين شوطي المباراة، لحساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



 وأوضح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، في تصريحات عقب اللقاء الذي استعاد فيه الفريق طعم الفوز بنتيجة كبيرة (5-2)، أنهم استدبلوا اللاعب "كإجراء وقائي" للحفاظ عليه، قبل أن تكشف الأشعة التي أجراها في وقت لاحق إصابته في غضروف الركبة، و"ستحدد مدة العلاج خلال الأيام المقبلة". 

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