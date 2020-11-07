شيكو يسخر من خسارة "ترامب" في الانتخابات الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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سخر الفنان شيكو، من خسارة الريس الأميركي السابق "ترامب" بالانتخابات الرئاسية و1لك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قام "شيكو" بنشر تدوينة كوميدية لـ زوجة "ترامب"، وعلق عليها قائلاُ:" قدر الله وماشاء فعل، قولى الحمد لله".

على جانب آخر، شارك شيكو في مسلسل "اللعبة"، مع عدد كبير من نجوم الفن، ويستعد حاليا لتقديم الجزء الثاني من المسلسل.

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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شيكو ترامب الانتخابات الامريكيه

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