أول امرأة تتولى المنصب.. تعرف على "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي الجديد

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قدم الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، على حساب منافسه الجمهورى، وهو الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لحظة تاريخية بالنسبة لنائبة بايدن، السيناتور كامالا هاريس، التى ستصبح أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكى، كما ستصبح أول امرأة سوداء تتولى المنصب.



وفى أول رد فعل لها، عقب الإعلان عن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية، نشرت نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، كامالا هاريس، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، تظهر فيه ضاحكة، وهى تتحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلة: "لقد فعلناها يا جو.. وستصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة".



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب:



- اسمها كامالا ديفى هاريس، ويطلق عليها كمالا هاريس.



- هى سياسية ومحامية أمريكية، انتخبت عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكى الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017.



- ولدت كامالا هاريس فى يوم 20 من شهر أكتوبر عام 1964، فى أوكلاند، بولاية كاليفورنيا.



- تخرجت كامالا هاريس من جامعة هوارد، وجامعة كاليفورنيا، ومن كلية هيستينجز للقانون.



- بدأت حياتها المهنية فى مكتب المدعى العام لمقاطعة ألاميدا.



- عقب ذلك تم تعيينها فى مكتب المدعى العام لمقاطعة سان فرانسيسكو.



- عُينت بعد ذلك فى مكتب المدعى العام لمدينة سان فرانسيسكو.



- وفى عام 2003، تم انتخابها مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو.



- ثم فى عام 2010، انتُخِبت لمنصب المدعى العام لولاية كاليفورنيا، وأُعيد انتخابها فى عام 2014.



- هزمت كامالا هاريس، لوريتا سانشيز، فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2016، فأصبحت ثانى أمريكية من أصل إفريقى، وأول أمريكية من جنوب آسيا، تحصل على عضوية مجلس الشيوخ.



- دعت كامالا هاريس، حين كانت عضوا بمجلس الشيوخ، إلى إصلاح الرعاية الصحية، وإلغاء الجدولة الفيدرالية للماريجوانا، كما دعت إلى طريقة لحصول المهاجرين غير المسجلين على الجنسية، وقانون دريم، وحظر الأسلحة الهجومية، وإصلاح الضريبة التصاعدية.



- اكتسبت كامالا هاريس شهرة وطنية بعد تشكيكها الواضح فى مسؤولى إدارة ترامب خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ الأمريكى.



- ترشحت هاريس للانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطى لعام 2020، وجذبت الاهتمام الوطنى قبل أن تنهى حملتها فى 3 ديسمبر عام 2019.



- فى يوم 11 أغسطس الماضى، تم الإعلان عن أنها ستكون نائبة جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



- تعد كامالا هاريس أول أمريكية من أصل إفريقى، وأول أمريكية آسيوية، يتم ترشيحها لمنصب نائب الرئيس الأأمريكى.



- كما تعتبر كامالا هاريس ثالث امرأة يتم ترشيحها لمنصب نائب الرئيس، على قائمة حزب كبير بعد جيرالدين فيرارو، التى ترشحت عن الحزب الديمقراطى فى عام 1984، وسارة بالين، التى ترشحت عن الحزب الجمهورى فى انتخابات عام 2008، اللتين لم تنجحا فى الوصول إلى البيت الأبيض.



- وصفها الرئيس المنتخب جو بايدن بأنها مقاتلة لا تعرف الخوف، وواحدة من أفضل الموظفين العموميين فى البلاد



- أثنى الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما على اختيار بايدن لكامالا هاريس نائبة له، وقال إنها أكثر من مستعدة للوظيفة، وإنها أمضت حياتها المهنية فى الدفاع عن دستورنا والقتال من أجل الأشخاص الذين يحتاجون إلى العدالة.





كانت وسائل إعلام أمريكية، قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، على حساب منافسه الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب.



وبحسب "سكاى نيوز عربية"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطى جو بايدن، فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، مؤكدة حصوله على بالتالى على 284 صوتا فى المجمع الانتخابى، الذى يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا للولايات المتحدة.



وفى أول تغريدة له، كتب بايدن، الفائز بالرئاسة الأمريكية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "أيها الأمريكيون، لقد شرفتمونى باختيارى رئيسا لهذا البلد العظيم".



وأضاف بايدن: "سيكون العمل الذى ينتظرنا صعبًا، لكننى أعدكم بأنني سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء صوتت لى أم لا، وسأحافظ على إيمانكم بى وثقتكم التى أوليتمونى إياها".