تشيلسي يقهر شيفيلد يونايتد بالأربعة في الدوري الإنجليزي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
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حقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب تشيلسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز عريض على شيفيلد يونايتد بعد أداء قوي على مدار شوطي المباراة التي شهدت سطوع النجم المغربي حكيم زياش الذي لعب دورا بارزا في الفوز.

وترجم شيفيلد البداية القوية له في المباراة إلى هدف مبكر سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة التاسعة ، ولكن تشيلسي رد بقوة وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها تامي أبراهام وبن تشيلويل وتياغو سيلفا وتيمو فيرنر في الدقائق 23 و34 و77 و80 .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السابعة له مقابل تعادل واحد في المباريات الثمانية التي خاضها بالمسابقة.

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شيفيلد تشيلسي الجوله الثامنه

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