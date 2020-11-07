موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

أعطى الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق موسيماني على رحيل ثنائي الفريق محمد فخري وشادي رضوان، اللذان تم تصعيدهما إلى الفريق الأول منذ فترة قليلة.

وكانت تقارير صحفية كشفت خلال الأيام الماضية أن محمد فخري وشادي رضوان قد اقتربا من تمثيل نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات لاكتساب الخبرات.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجمي الاهلي موسيماني الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اول رد فعل لترامب على فوز بايدن

منذ ساعة و نصف

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه