موسيماني يوافق على رحيل نجمي الأهلي





أعطى الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووافق موسيماني على رحيل ثنائي الفريق محمد فخري وشادي رضوان، اللذان تم تصعيدهما إلى الفريق الأول منذ فترة قليلة.





وكانت تقارير صحفية كشفت خلال الأيام الماضية أن محمد فخري وشادي رضوان قد اقتربا من تمثيل نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، على سبيل الإعارة.





يأتي ذلك من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات لاكتساب الخبرات.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.







