زيدان يفتح باب الرحيل أمام نجم ريال مدريد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن على إيسكو لاعب الفريق الملكي المُضي قدمًا ومواصلة العمل من أجل أن يحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة المرينجي في قادم المباريات.



ويبدو أن إيسكو فقد أهميته بالنسبة لزيدان، الذي طالما أقر بأنه أحد لاعبيه المفضلين بسبب قدراته الفنية. ومع ذلك، فهو لا يراه في حالة مناسبة للحصول على مزيد من الدقائق، حيث شارك في خمس من المباريات العشر التي خاضها الفريق حتى الآن، وكان أساسيا في مباراتين فقط، ولم يشارك ولو دقيقة واحدة في دوري أبطال أوروبا.



وقال زيدان "ما عليه القيام به هو الاستمرار في العمل" وأضاف "صحيح أنه لم يلعب كثيراً في الآونة الأخيرة؛ وعليه أن يستمر في العمل ويفعل ما يفعله. هناك لحظات معقدة لن أخفيها، وعاش لحظات جيدة أخرى. سيواصل إظهار قدراته، لأننا سنخوض الكثير من المباريات".



ولم يقدم زيدان مزيدا من الأسباب لشرح موقف إيسكو، الذي لم يلعب ولو دقيقة واحدة في المباريات المهمة، مثل "الكلاسيكو" في كامب نو أو مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.



وأثنى المدرب الفرنسي أيضاً على الكرواتي لوكا مودريتش -الذي كان أيضا خارج قائمة الـ11 في تلك المباريات الكبرى- قائلاً "إنه ليس مجرد شخص عادي، إنه لاعب مثالي ومهم للغاية للفريق. يجب أن أختار 11 لاعباً لكل مباراة، لكن لوكا جزء مهم من الفريق وليس لدي شك في قدراته كلاعب".



ووصف سرجيو راموس بأنه أحد أفضل المدافعين في التاريخ بسبب "ما فعله وما يفعله، وما يمثله لريال مدريد طوال مسيرته".



وأكد زيدان أخيراً عودة النرويجي مارتين أوديغارد أمام الخفافيش قائلاً "إن ركبته في وضع أفضل، وسيكون مع الفريق. نحن نعلم مستواه، لقد وصل للتو وعلينا أن نمنحه بعض الوقت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد راموس إيسكو

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 13 ساعة

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة فنان شهير بسبب "خناقة" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 22 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تحرك مفاجئ من الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

سولاري يتجاهل ميسي ويصدم ڤينيسيوس قبل الكلاسيكو

أسباب رعب جماهير ريال مدريد من ولاية زيدان الثانية

بيريز يحسم مصير إيسكو ويقدم أول طلب لزيدان

تدريبات ريال مدريد تزف خبرا سعيدا لزيدان

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

"سي إن إن": جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

06:42 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

04:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه