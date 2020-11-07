زيدان يفتح باب الرحيل أمام نجم ريال مدريد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن على إيسكو لاعب الفريق الملكي المُضي قدمًا ومواصلة العمل من أجل أن يحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة المرينجي في قادم المباريات.









ويبدو أن إيسكو فقد أهميته بالنسبة لزيدان، الذي طالما أقر بأنه أحد لاعبيه المفضلين بسبب قدراته الفنية. ومع ذلك، فهو لا يراه في حالة مناسبة للحصول على مزيد من الدقائق، حيث شارك في خمس من المباريات العشر التي خاضها الفريق حتى الآن، وكان أساسيا في مباراتين فقط، ولم يشارك ولو دقيقة واحدة في دوري أبطال أوروبا.







وقال زيدان "ما عليه القيام به هو الاستمرار في العمل" وأضاف "صحيح أنه لم يلعب كثيراً في الآونة الأخيرة؛ وعليه أن يستمر في العمل ويفعل ما يفعله. هناك لحظات معقدة لن أخفيها، وعاش لحظات جيدة أخرى. سيواصل إظهار قدراته، لأننا سنخوض الكثير من المباريات".







ولم يقدم زيدان مزيدا من الأسباب لشرح موقف إيسكو، الذي لم يلعب ولو دقيقة واحدة في المباريات المهمة، مثل "الكلاسيكو" في كامب نو أو مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.







وأثنى المدرب الفرنسي أيضاً على الكرواتي لوكا مودريتش -الذي كان أيضا خارج قائمة الـ11 في تلك المباريات الكبرى- قائلاً "إنه ليس مجرد شخص عادي، إنه لاعب مثالي ومهم للغاية للفريق. يجب أن أختار 11 لاعباً لكل مباراة، لكن لوكا جزء مهم من الفريق وليس لدي شك في قدراته كلاعب".







ووصف سرجيو راموس بأنه أحد أفضل المدافعين في التاريخ بسبب "ما فعله وما يفعله، وما يمثله لريال مدريد طوال مسيرته".







وأكد زيدان أخيراً عودة النرويجي مارتين أوديغارد أمام الخفافيش قائلاً "إن ركبته في وضع أفضل، وسيكون مع الفريق. نحن نعلم مستواه، لقد وصل للتو وعلينا أن نمنحه بعض الوقت".