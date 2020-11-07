الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر "أون لاين" وطرق ومهلة السداد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:27 م
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر "أون لاين" وطرق ومهلة السداد

تواصل الشركة المصرية للاتصالات توجيه عملائها بضرورة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر "أون لاين" وسدادها بأي من طرق الدفع المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة التي يتم بعدها قطع الحرارة عن الخط المنزلي ومن ثم قطع خدمات الإنترنت أو الواي فاي أيضا، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال برقم الدليل 140 من أي خط أرضي ومعرفة قيمة الفاتورة، وننشر الآن تفاصيل وخطوات الاستعلام كما نوضح مهلة السداد وتسلسل الإجراءات في حالة عدم سداد قيمة الفاتورة خلال الوقت المحدد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر

أولا نشير إلى أن فترة السماح للاستعلام عن قيمة الفاتورة والسداد بدون اتخاذ إجراءات من الشركة أو توقيع غرامات، هي شهر من إصدار الفاتورة.

وكانت المصرية للاتصالات أصدرت الفاتورة الجديدة يوم 15 أكتوبر، وتنتهى المهلة في 14 نوفمبر 2020.

بعد انتهاء المهلة، يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ثم  تتخذ الشركة الإجراء التالي في حالة استمرار عدم السداد.

إذ يتم رفع الخط مؤقتًا اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر وفرض غرامة.

لينك وخطوات الاستعلام

يمكن لعملاء الاستعلام عن الفاتورة برابط موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط "هــنـــــــــــــــا" واتباع التالي:

إدخال كود المحافظة وبرقم التليفون معا في الخانة المخصصة.
اختيار معرفة قيمة الفاتورة.
سوف تظهر أحدث فاتورة.

طرق سداد الفاتورة

أولا: الدفع الإلكتروني عبر  موقع  الشركة بالضغط على الرابط من "هــنــــــــــــا".

السداد من خلال خدمة فورى.

عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM لبعض البنوك.

السداد عن طريق خدمة فودافون كاش.

خدمات أمان ومصاري.

عربات التحصيل المنتشرة بالميادين

ثانيا: السداد مباشرة في مقرات السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر "أون لاين" وطرق ومهلة السداد

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