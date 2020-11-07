عاطل يقتل زوجة شقيقه عن طريق 11 طعنة في حلوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:24 م
داليا عادل
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اقدم عامل على قتل زوجة شقيقة بعدة الطعنات بسبب مرورة بأزمة نفسية بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة مقتولة بأحد الشقق،وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وعثر على جثة ربة منزل مقتولة بعدد من الطعنات بانحاء متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت ان المتهم مهتز نفسيا.

وأضافت التحريات ان المتهم اتصل بشقيقه عقب الواقعةه واخبرة بقتل المجنى عليها لاعتقادة بقيامها بقتل والدتة.
وأشارت التحريات ان المجنى عليها حسنة السمعة وان المتهم تنتابة هلاوس منذ فترة وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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