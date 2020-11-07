تعاون إيراني قطري لدعم الإخوان المسلمين بالعراق لتنفيذ أجندات خبيثة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
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ما زالت قطر تنتهج سياسة الهيمنة وزعزعة استقرار المنطقة وقد أكد ذلك، نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي ، بأن إيران والدوحة مارستا ضغوطًا على عدد من النواب داخل البرلمان لتشكيل ميولهم السياسية، مقابل الأموال والمكتسبات التي سيحصلون عليها.

 

 

جماعة الإخوان المسلمين في العراق هي إحدى التنظيمات الحركية الإسلامية العاملة في العراق، وهي امتداد فكري وتنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين العالمية، ورغم الأهمية والقوة التي أظهرتها جماعة الإخوان المسلمين في العراق في مرحلة ما بعد البعث، وإلى حد ما في مرحلة التسعينيات التي أعقبت حرب الخليج الثانية، فإنها تبدو اليوم تعيش صدمة الانتقال وثنائية الخيارات، من السرية إلى العلنية، وبين المقاومة المسلحة والمقاومة السلمية، وبين الحزب الإسلامي والجماعة، وبين العرب السنة والأكراد الذين تنشط بينهم الجماعة، بعد أن انهارت الساحة العراقية.

 

 

 

ترجع البدايات الأولى للجماعة في العراق إلى تأثر العراقيين من الشباب وغيرهم الذين كانوا يتابعون مجلات ومنشورات الإخوان المصرية، التي ترد العراق في بداية الأربعينيات؛ ولذلك فقد اهتم الإخوان بتأسيس تنظيم للجماعة في العراق كباقي دول العالم العربي والإسلامي والخارجي.

 

 

 

 

 

 

 

ليقوم الإخوان المسلمون في مصر بتخصيص ركن خاص بالعراق في مجلتهم تحت اسم رسالة العراق، كان يتحدث عن الأحداث المتنوعة السياسية والاجتماعية، والأدبية، والإسلامية وغيرها هناك.

 

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