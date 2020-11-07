برق وامطار غزيرة تضرب منتزه الاسكندرية .. خريطة سقوط الأمطار

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
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برق وامطار غزيرة تضرب منتزه الاسكندرية .. خريطة سقوط الأمطار

تعرضت محافظة الإسكندرية لموجة من سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة ببرق، حسبما نشرته صفحة الأرصاد على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية في مصر المواطنين على الصفحة قائلة:” “أمطار غزيرة جداً وصواعق رعدية علي الإسكندرية الآن المنتزه، نرجوا توخي الحذر بشدة”.

خريطة سقوط الأمطار

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من السبت 07 نوفمبر 2020 الى الأربعاء 17 نوفمبر 2020

يوم السبت 7 نوفمبر 2020:
القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة الغربية …. )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( السلوم – مطروح- سيدي عبد الرحمن الأسكندرية . رشيد – … ، ) .
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش

يوم الأحد 8 نوفمبر 2020

القاهرة الكبري : فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على بعض المناطق

الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة- الدقهلية – الغربية … )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيره على بعض المناطق من ( السلوم – مطروح ۔ سیدی عبدالرحمن – الإسكندرية . رشيد .

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد – العريش

الاثنين 9 نوفمبر 2020:

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة- الدقهلية – الغربية … ) .

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم – مطروح- سيدي عبدالرحمن- الاسكندرية رشيد و … ) .

 يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة- الدقهلية – الغربية …. )

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم – مطروح- الضبعه .

 يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم – مطروح- الضبعه ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاز كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وسوف يتم تحديث التنبؤات يوميا تمنيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع.

برق وامطار غزيرة تضرب منتزه الاسكندرية .. خريطة سقوط الأمطار

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