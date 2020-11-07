الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك لضم كريم العراقي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأخير اقتربوا من إتمام صفقة التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن للنادي المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر الأوليمبي.

وأوضح المصدر الزمالك دخل في مفاوضات للتعاقد مع كريم العراقي، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في حسم صفقة حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي التونسي الأسبق.

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن صفقات الفريق الأبيض بعد نهاية مباراة الفريق أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا مساء 27 نوفمبر الجاري.

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