تعرف على موعد مباراتي مصر ضد توجو في التصفيات الإفريقية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهتي منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

منتخب مصر يحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب كينيا صاحب المركز الثاني، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءاً يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما ستقام مباراة الإياب بين المنتخبين المصري والتوجولي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، بالعاصمة التوجولية "لومي" في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

وكانت تقارير صحفية أكدت احتمالية نقل المباراة الثانية من العاصمة التوجولية "لومي" لتقام في مصر أيضًا وذلك بسبب انتشار حالات كورونا في توجو مما يحول دون استقبال أي أحداث رياضية خلال الفترة الحالية.

ويسعي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لتحقيق الفوز على المنتخب التوجولي في المباراتين القادمتين من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة في الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر توجو تصفيات إفريقيا

أخبار تهمك

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

منذ ساعة و 11 دقيقة

جلسة خاصة بين عبدالحفيظ وحارس الأهلي لحسم مصيره

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| جو بايدن: لن أعلن فوزي.. وسأكسب بأغلبية عظمى

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ يوم

عاجل| المنطقة الشمالية تتدخل لتصريف المياه من كورنيش الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ يوم

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 21 ساعة

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تصفيات أمم إفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثانية

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد التعادل مع جزر القمر

تصفيات أمم إفريقيا.. حظوظ مصر في التأهل بعد تعادل كينيا مع توجو

قبل قرعة تصفيات مونديال 2022.. التاريخ الكامل لمنتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

منتخب مصر يطلب زيادة أعداد الجماهير أمام توجو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:19 م

لفظ أنفاسه الأخيرة.. التفاصيل الكاملة بشأن هجوم كلب على رضيع في الإسكندرية

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

08:49 م

خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

02:31 م

عاجل.. بدء ساعة الراحة لليوم الأول بانتخابات النواب 2020

03:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه