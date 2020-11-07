تعرف على موعد مباراتي مصر ضد توجو في التصفيات الإفريقية

يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهتي منتخب توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.





منتخب مصر يحتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب كينيا صاحب المركز الثاني، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.





ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءاً يوم السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.





بينما ستقام مباراة الإياب بين المنتخبين المصري والتوجولي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، بالعاصمة التوجولية "لومي" في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.





وكانت تقارير صحفية أكدت احتمالية نقل المباراة الثانية من العاصمة التوجولية "لومي" لتقام في مصر أيضًا وذلك بسبب انتشار حالات كورونا في توجو مما يحول دون استقبال أي أحداث رياضية خلال الفترة الحالية.





ويسعي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لتحقيق الفوز على المنتخب التوجولي في المباراتين القادمتين من أجل اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة في الفترة المقبلة.



