فلسطين تسجل حالة وفاة و431 إصابة جديدة بكورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:59 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، تسجيل 431 إصابة، 250 منهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وكشفت الصحة الفلسطينية، أن 34 مصابا يتلقون العلاج "في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بوباء كورونا في البلاد بلغ منذ بداية تفشيه في شهر مارس الماضي 69612 إصابة، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، تعافى منها61471، فيما توفي 586 مصابا.

 

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 69612 إصابة تعافى منها 61471 وتوفي 586.

 

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