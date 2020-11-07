SMS برسالة 2030 منحة العمالة الغير منتظمة وطريقة معرفة الفائزين بمبلغ 500 من وزارة القوى العاملة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:52 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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SMS برسالة 2030 منحة العمالة الغير منتظمة وطريقة معرفة الفائزين بمبلغ 500 من وزارة القوى العاملة

برسالة 2030 منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2020 شهر نوفمبر، حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة التعرف عن استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة للعمال الذين يعملون في المهن المختلفة التي يكون الراتب بها بشكل يومي، كما وننشر طريقة معرفة الفائزين بمبلغ 500 من وزارة القوى العاملة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة برسالة 2030
يمكنكم الآن معرفة نزول الأسماء وأحقية كل مواطن من المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة، عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم 2030، حيث قامت وزارة القوى العاملة بتوفير رقم 2030 من أجل توفير خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين المستحقين لها.

استعلام عن منحة وزارة القوى العاملة
لذلك في خلال الأيام القادمة القليلة يمكن أن تصلكم رسالة توضح أحقيتكم في صرف منحة العمالة الغير منتظمة بدون الحاجة إلى دخول وزارة القوى العاملة رقم “2030” بدون الرقم القومي الخاص بالمستعلم على الرقم الذي تسجل به على الموقع، ويكون مفادها أن الرقم مستحق ومندرج بالرسالة موعد الصرف.

المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية
إنتشرت بعد الأنباء عن الموعد المحدد الذي سيتم صرف مبلغ الـ500 جنيه وهي منحة العمالة الغير منتظمة، وبينت أنه خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري سيتم بدأ عمليات الصرف، حيث كشفت أن المستحق للصرف يمكنه معرفة توقيت صرف منحة العمالة الغير منتظمة لذهابه إلى مكاتب البريد المصرية من أجل إستلام منحة 500 جنية، وسيتم معرفة التفاصيل من خلال رسالة نصية عبر هاتف محمول المسجل من قبل المتقدم على المنحة في إستمارة التقديم على موقع وزارة القوى العاملة المصرية إلى رقم 2030 كما بيننا لكم.

تقدم إلى منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر أكتوبر عدد كبير من المواطنين، ووصل عدد المتقدمين أكثر من 6 مليون شخص وقامت وزارة القوى العاملة بفرزهم لإختيار المستحقين فقط لا غير.

SMS برسالة 2030 منحة العمالة الغير منتظمة وطريقة معرفة الفائزين بمبلغ 500 من وزارة القوى العاملة

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