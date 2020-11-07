بولندا تعلن تسجيل 27875 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بولندا، اليوم السبت، 27875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو رقم قياسي يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يزيد على نصف مليون حالة.

وشهدت بولندت، ارتفاعًا حادًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ للحد من انتشار الوباء خلال الشهر الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام البولندية، عن أطباء إن عدد الأسرة في المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي أوشك على النفاد كما أن عدد المسعفين لن يكون كافيا.

وفي وقت سابق، سجلت بولندا الجمعة، عددا قياسيا من حالات الوفاة المرتبطة بكورونا بلغ 445، وسجلت اليوم 349 حالة وفاة.

وتتضمن القيود إغلاق معظم المتاجر في مراكز التسوق وكذلك المسارح والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من اليوم السبت، وتؤكد الحكومة أنها تريد تجنب الإغلاق التام.