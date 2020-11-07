رغم الإصابة.. مؤمن زكريا يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

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أدلى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، بلجنته بمدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وعقب مؤمن زكريا على الإدلاء بصوته قائلا، "نازل أدلى بصوتى وربنا يحفظ مصر"، و>لك رغم إصابته وصعوبة الحركة.



وفي سياق آخر وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الاهلي الكابتن مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار يومين، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب ويحتذى به.



وأعرب صبحي عن خالص أمنياته بشفاء نجم مصر والنادي الأهلي وعودته للملاعب مره اخرى، مؤكدا على استمرار الوزارة في تقديم كافة أنواع الدعم للاعب مؤمن زكريا.



وفي المقابل وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتا الى أن التصويت فى الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبا الشباب بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات.



وأدلى زكريا بصوته فى لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة وذلك فى أول ساعات الاقتراع وسط استقبال حافل من الناخبين والمتواجدين حول اللجنة والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه، متوجها بالشكر لكل من ساعده فى أزمته.