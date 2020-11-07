وزير الرياضة يشكر مؤمن زكريا على مشاركته في انتخابات النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:17 م
مؤمن زكريا خلال الإدلاء بصوته
مؤمن زكريا خلال الإدلاء بصوته
أسماء قورة
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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي الشكر للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا على حرصه للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، التى تجري على مدار يومين، مشيرا إلى أن مؤمن نموذج ايجابي للشباب ويحتذى به.

وأعرب "صبحي" عن خالص أمنياته بشفاء نجم مصر والنادي الاهلي وعودته للملاعب مره اخرى، مؤكدا على استمرار الوزارة في تقديم كافة انواع الدعم للاعب مؤمن زكريا.

وفي المقابل وجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الرياضة، على اهتمامه ودعمه المتواصل، لافتا الى أن التصويت فى الانتخابات واجب على الجميع تجاه بلده، مطالبا الشباب بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات.

وأدلى زكريا بصوته فى لجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة وذلك فى أول ساعات الاقتراع وسط استقبال حافل من الناخبين والمتواجدين حول اللجنة والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية معه، متوجها بالشكر لكل من ساعده فى أزمته.

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