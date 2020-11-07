إيران تسجل 8864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، 8864 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات في يوم واحد.

 

وأوضحت السلطات الإيرانية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ بذلك 673250 شخصا، منذ بدء انتشار الفيروس.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، تسجيل423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37823 حالة.

 

وارتفع عدد المتعافين إلى 515153 حالة، فيما يوجد 5506 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن عدد تحاليل كورونا حتى اليوم، ارتفع إلى 5185361.

 

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

 

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

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