بالأرقام.. ماذا قدم سداسي الأهلي المنضم لمنتخب مصر؟

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اختيار 6 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي منتخب توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.





واللاعبون المنضمون من الأهلي لمنتخب مصر هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر:-





- محمد الشناوي:





شارك في 43 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات، استقبلت شباكه 13 هدفًا فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة.





- أيمن أشرف:





لعب 36 مباراة مع الأهلي صنع هدفين وحصل على 12 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة.





- محمد هاني:





شارك في 39 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات سجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف، ,وحصل على بطاقتين صفراء.





- حمدي فتحي:





خاض 24 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي بمختلف البطولات سجل 5 أهداف، وحصل على انذارين.





- عمرو السولية:





لعب 43 مباراة مع الأهلي سجل 7 أهداف، وصنع 6 أهداف أخري لزملائه، وحصل على بطاقتين صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





- محمد أفشة:





شارك في 40 مباراة مع الأهلي، سجل 7 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء.



