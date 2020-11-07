بالأرقام.. ماذا قدم سداسي الأهلي المنضم لمنتخب مصر؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اختيار 6 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي منتخب توجو بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

واللاعبون المنضمون من الأهلي لمنتخب مصر هم: محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر:-

- محمد الشناوي:

شارك في 43 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات، استقبلت شباكه 13 هدفًا فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة.

- أيمن أشرف:

لعب 36 مباراة مع الأهلي صنع هدفين وحصل على 12 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- محمد هاني:

شارك في 39 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات سجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف، ,وحصل على بطاقتين صفراء.

- حمدي فتحي:

خاض 24 مباراة مع الأهلي في الموسم الحالي بمختلف البطولات سجل 5 أهداف، وحصل على انذارين.

- عمرو السولية:

لعب 43 مباراة مع الأهلي سجل 7 أهداف، وصنع 6 أهداف أخري لزملائه، وحصل على بطاقتين صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- محمد أفشة:

شارك في 40 مباراة مع الأهلي، سجل 7 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء.

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