خطوة مفاجئة من اتحاد الكرة لنقل نهائي إفريقيا من برج العرب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:31 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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تدرس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الجهات الأمنية مرة أخرى لنقل مباراة نهائي دوري الأبطال إلى القاهرة بدلا من برج العرب بالإسكندرية.

ويخشى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم من نزول الأمطار بكثافة على ستاد برج العرب بالإسكندرية خاصة وأن هناك نوة أمطار ظهرت في الوقت الحالي وستبلغ زروتها في وقت المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وقام مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتهديد بأنه حال تغيير أي شيء بشأن مباراة النهائي لأسباب تتخطى 10 أيام قبل المباراة سيتم التأجيل لأجل غير مسمى أو إلغاء النسخة الحالية نهائيا.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



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