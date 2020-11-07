وزير الإعلام للمصريين: "شاركوا في الانتخابات.. التجربة جيدة" (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية أمرا مهما، حيث أن أي عملية انتخابية تعكس إرادة المواطنين. 

وأشار "هيكل"، خلال لقاء خاص بالتغطية الخاصة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020 عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنه كلما زادت نسبة المشاركة كلما كان مجلس النواب قادر بصورة أكبر على التعبير عن إرادة المواطنين.

وأضاف أنه يجب تنشأ الأطفال على مفاهيم التجربة الديمقراطية، مناشدا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، قائلا: "التجربة جيدة جدا".

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أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل. 

‎ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلًا يمثلون عدد 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

‎وستختص غرفة العمليات بحل كافة المشاكل التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطياتهم الإعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات، وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

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