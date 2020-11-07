موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:40 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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كشف مفوض الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن الفرز النهائي قد يستغرق عدة أيام، حسبما أفادت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية.

 

 وأكد صحيفة "جيروزليم بوست"، أن الجمعة القادم هو آخر يوم ستقبل فيه ولاية بنسلفانيا بطاقات الاقتراع البريدية المختومة في يوم الانتخابات أو قبله.

 

والجدير بالذكر أن العالم أجمع يترقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، يوم الثلاثاء الماضي، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية.

 

وقد جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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