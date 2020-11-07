وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:28 م
جانب من إدلاء الوزير بصوته
جانب من إدلاء الوزير بصوته
آية حمروشي
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أدلى المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب التابعة لقسم التجمع الأول. وأثنى الوزير على حسن تنظيم العملية الانتخابية، والتزام الكافة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وحث المستشار علاء الدين فؤاد جموع الناخبين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعّالة في الانتخابات البرلمانية، بوصفه واجب وطني مقرر بالمادة رقم 87 من الدستور، ودعا الناخبين الذين يحق لهم التصويت لأداء هذا الواجب الوطني من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب الحالية، لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، وضمان مشاركتهم الفعالة في الشئون العامة، واستثمار المناخ الديموقراطي الذي تجرى فيه الانتخابات، وجهود الدولة المبذولة لتهيئة هذا المناخ، مع ضرورة الالتزام بارتداء القناع الطبي (الكمامة) حفاظًا على سلامة الكافة، والحفاظ على مسافات كافية بين الناخبين خارج اللجان الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى.

كما وجه االوزير الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية بأنواعها، والقوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية من القوات المسلحة والشرطة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الصحة، وكافة الجهات ذات الصلة على جهودهم الوطنية التي أسهمت في خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي خرجت عليها.


وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.


وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.


وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".


ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)
وزير شؤون المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات البرلمان (صور)

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