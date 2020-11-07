سقوط هارب من 116 سنة حبس بالتجمع الأول

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن شخص محكوم علية فى 71 حكم بإجمالى 116 سنة حبس بالتجمع الأول.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 71 حكم حبس جزئى وغرامات "أختام، شيك".. بإجمالى حبس 116 سنة، وكذا غرامات مالية مستحقة تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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