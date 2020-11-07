ضبط طرفي مشاجرة بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالقليوبية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية وتبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية ووفاة (عامل) بقطعة الأرض الزراعية الخاصة بأحد الطرفين "إثر إصابته بعيار نارى" وكذا إصابة (مزارع) بعيار نارى والذى تصادف تواجده بأرضه الزراعية.

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد طرفى المشاجرة (8 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف طرفى المشاجرة بمحل إقامتهم وضُبط (5) أشخاص وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - 250 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم إعترفوا بالتشاجر لخلافات على قطعة الأرض وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما أدى لوفاة العامل وإصابة المزارع وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين

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