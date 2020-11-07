انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:34 م
جانب من التصويت
جانب من التصويت
آية حمروشي - تصوير: ياسمين عليوة
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توافد أعداد كبيرة من الشباب الناخبين، منذ صباح اليوم، على مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب سلطات الأمن والهيئة العليا للانتخابات لحماية الناخبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)
انتخابات البرلمان.. توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة (صور)

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مدرسة قصر الدوبارة انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان الفجر البرلمان 2020

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