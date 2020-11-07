تخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية العربية في الإسكندرية (صور)

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا في الإدارة دور اغسطس 2020، وعددهم 147 خريجًا، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالقاهرة.





وحضر الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أ.د.علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي،أ.د شيرين جمال سليمان عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة فرع القرية الذكية بالإضافة الي عدد من السادة أعضاء السلك الدبلوماسي من السفراء والقناصل المعتمدين لدي جمهورية مصر العربية.





وبدأ الاحتفال بكلمات الخريجين ثم كلمة الدكتور إسماعيل عبد الغفار التي أعرب فيها عن سعادته بتخريج هذه الدفعة الجديدة من طلبة الدراسات العليا وأكد علي إنها لحظة من أهم اللحظات التي يعتز ويفتخر بها دائمًا:”كان يجب علينا أن نوفي كل التزاماتنا تجاه طلابنا رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم كله وهي جائحة كورونا التي أثرت علينا جميعًا ولكننا،أسرة الأكاديمية، تحملنا المسؤليه واستطعنا أن نعبر هذه الفترة الصعبة حتي نصل لليوم الذي نحتفل فيه الآن. وإنني بهذه المناسبة أود أن أشكر كل أسرة الأكاديميه وأعضاء هيئه التدريس لعطائهم الكبير وجهدهم ووقوفهم بجانب طلابنا حتي نصل لهذا اليوم."





وفي خلال كلمته أكد علي أن الأكاديمية العربية ليست مجرد جامعة بل هي صرح تعليمي عربي متميز علي أرض مصرنا الحبيبه:"اننا جميعًا في الأكاديمية نسعي بكل قوة حتي نصل الي مستوي العالمية وسوف نصل لتحقيق هذا الحلم بجهود كل فرد في الأكاديمية في القريب إنشاء الله." وأضاف سيادته أيضًا انه خلال هذه السنة وهي سنة التحدي إستطعنا تشغيل فرعين جديدين للأكاديمية الأول بمدينة العلمين الجديدة والثاني فرع الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وبالإضافة الي أن شهاداتنا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية فهي أيضًا معتمدة من أهم جهات الإعتماد علي مستوي العالم وأن وترتيبها العالمي في تحسن مستمر.



