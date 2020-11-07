أبوتريكة الحاسم... حكاية 7 ألقاب للأهلي ومنتخب مصر بواسطة "الماجيكو"

يُطفئ محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، شمعة عيد ميلاده رقم 42، حيث أنه من مواليد 7 نوفمبر لعام 1978 بقرية "ناهيا" في الجيزة.





أبوتريكة بدأ مشواره مع كرة القدم داخل نادي الترسانة ولعب معه 4 مواسم وسجل خلالها العديد من الأهداف الحاسمة وساهم في صعود الفريق للدوري المصري الممتاز، وانتقل بعدها للأهلي ولعب معه 11 موسما وحصد 23 بطولة، كما لعب معارًا 6 أشهر لفريق بني ياس الإماراتي وتوج معه بلقب دوري أبطال الخليج.





أما مع منتخب مصر لعب أبوتريكة 94 مباراة دولية وسجل 37 هدفًا، وصنع 19 هدفًا آخرين، وتوج مع منتخب الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية "مرتين" عامي 2006، 2008.





أبوتريكة خلال مسيرته الكروية في الملاعب لعب دوراً هامًا في حسم العديد من البطولات الكبرى للأهلي ومنتخب مصر بفضل أهدافه القاتلة وتمريراته الحاسمة لزملائه.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير وبمناسبة عيد ميلاد محمد أبوتريكة رقم 42، أبرز البطولات التي حسمها "الماجيكو" للأهلي ومنتخب مصر:-





1- دوري أبطال إفريقيا 2006:





قاد "تريكة" فريق الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 على حساب فريق الصفاقسي التونسي بعدما سجل هدف الفوز للمارد الأحمر بالدقيقة 90، خلال مباراة الإياب بين الفريقين على الملعب الأوليمبي في "رادس" ووسط حضور جماهيري كبير للفريق التونسي، ليتوج فريقه باللقب القاري، لا سيما وأن مباراة الذهاب كانت انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





2- كأس أمم إفريقيا 2006:





لعب محمد أبوتريكة دورًا رئيسيًا في منح منتخب مصر لقب بطولة أمم إفريقيا 2006 على حساب منتخب كوت ديفوار، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد البطل، ونجح "الماجيكو" في تسجيل الركلة الأخيرة للفراعنة ليقود المنتخب للفوز 4 – 2 وحصد اللقب الإفريقي الغالي.





3- كأس السوبر المصري 2006:





قاد محمد أبوتريكة فريق الأهلي للتتويج بكأس السوبر المحلي على حساب فريق إنبي عام 2006، بعدما قاد المارد الأحمر للفوز على الفريق البترولي بهدف قاتل سجله بالدقيقة 90 ليهدي فريقه لقبًا ثمينًا.





4- كأس مصر 2007:





كان لمحمد أبوتريكة دورًا حاسمًا في تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر عام 2007 على حساب الزمالك، بعدما كان الفريق الأبيض قريبًا من حسم اللقب بنتيجة 2-1، خطف "الماجيكو" هدف التعادل بالدقيقة 88، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية، وتقدم جمال حمزة بالهدف الثالث للأبيض، ولكن صنع "تريكة" هدف التعادل لزميله أسامة حسني، قبل أن يسجل الأخير هدفًا رابعًا ويتوج الأحمر باللقب.





5- كأس السوبر المصري 2010:





أبوتريكة قاد فريق الأهلي لحصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2010 على حساب فريق حرس الحدود بعدما سجل هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 61 ليتوج المارد الأحمر باللقب المحلي.





6- كأس أمم إفريقيا 2008:





منح محمد أبوتريكة منتخب مصر لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2008 بعدما سجل هدف الفوز للفراعنة بالدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من زميله محمد زيدان، ليتوج المنتخب الوطني باللقب القاري.





7- دوري أبطال إفريقيا 2013:





لعب أبوتريكة دورًا كبيرًا في تتويج النادي الأهلي بأخر ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي، حيث سجل هدفًا للفريق الأحمر في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، كما سجل مجددًا في لقاء الإياب بالقاهرة والذي فاز به المارد الأحمر 2-0 ليتوج فريقه بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.



