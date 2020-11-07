كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وتحديد وضبط الجناة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالعثور على جثة شخص مجهول أمام قطعة أرض وملفوفة بقطعة من القماش.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه ( عاطل، له معلومات جنائية ) وأن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص، مقيمين بالبحيرة ). 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات قرر ثلاثة منهم بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالإشتراك مع المجنى عليه بمزرعه ملك أحدهم كائنه بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة، وعقب الإنتهاء من أعمال الحفر قاموا بتعاطى المواد المخدرة مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بحالة إعياء شديدة، فقاموا بلفه بقطعة قماش وإستعانوا بالمتهم الرابع ونقله بإستخدام سيارته الميكروباص لإحدى المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفى فقاموا بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور خشية إفتضاح أمرهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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