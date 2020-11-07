وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:26 م
وزير الإنتاج الحربي خلال الإدلاء بصوته
وزير الإنتاج الحربي خلال الإدلاء بصوته
آية حمروشي
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أدلى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعى الوزير "مرسي" جميع أبناء الإنتاج الحربي والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، مؤكدًا على حرصه على الإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الهام إنطلاقًا من المسئولية الوطنية ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديموقراطية بعد أن يكتمل جناحي المؤسسة البرلمانية.

وأشاد بما شاهده من تنظيم والتزام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير العملية الانتخابية، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان من حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)
وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

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وزير الإنتاج الحربي انتخابات النواب الفجر البرلمان 2020

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