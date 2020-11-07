ضبط عنصر إجرامي لقيامه باصطناع شيكات بنكية بقصد النصب على المواطنين

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية لقيامه بإصطناع شيكات بنكية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ( صاحب ومدير مؤسسة للإستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإصطناع شيكات بنكية منسوبة لأحد البنوك الأجنبية بإسمه وأسماء أشخاص مختلفة وتحميل صور تلك الشيكات على هاتفه المحمول وقيامه بعرض تلك الصور على العديد من الأشخاص بعد إيهامهم بصحة تلك الشيكات ويمكنهم صرف قيمتها من البنوك المصرية "على خلاف الحقيقة" وطلب مساعدتهم فى صرفها مقابل حصولهم على نسبة من قيمتها وأن أصل تلك الشيكات سوف تصل إليه من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن والحصول منهم على مبلغ مالى كرسوم للشحن.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقيامه بإستخدام برامج إلكترونية فى إصطناع صور الشيكات المنسوبة لبنوك أجنبية وتحميلها على هاتفه المحمول، وإستخدامها فى الإحتيال على المواطنين بزعم أنها شيكات صحيحة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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