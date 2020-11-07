البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
جانب من مشاركة البابا
جانب من مشاركة البابا
الفجر
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أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي.

ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات مجلس النواب الحالية، مؤكدًا أن هذا واجب وطني على كل مصري، وذلك من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثباتٌ للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة.


جاء ذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، تفاديًا لتفشي فيروس كورون المستجد، من التزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير الكحول والمطهرات داخل اللجان، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للناخبين.


كما انتشرت بمحيط اللجان، قوات الشرطة، وسيارات الأمن المركزي والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، وذلك لتوفير عملية اقتراع وسط أجواء آمنة للمواطنين.

وكانت قد فتحت اللجان الانتخابية، اليوم السبت، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، أمام المواطنين؛ للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً لمدة يومين.

وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، أبوابها، لاستقبال الناخبين الذي يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب، في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وتُجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين، بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا، فيأتي التصويت بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

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