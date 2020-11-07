عشرات القتلى جراء الإعصار إيتا في المكسيك

أعلنت السلطات في المكسيك، اليوم السبت، مقتل 20 شخصا على الأقل، إثر فيضانات مرتبطة بمرور الإعصار إيتا، الذي أوقع حوالي 180 ضحية بين قتيل ومفقود في ست دول أخرى في أميركا الوسطى، كما أعلنت السلطات.

وأوضحت السلطات المكسيكية، أن الضحايا الذين قضى معظمهم بالفيضانات كانوا في منطقة تشياباس على حدود غواتيمالا، الدولة الأكثر تضررا من الإعصار.

وأصدرت حكومة تشياباس المحلية، بيانًا جاء فيه أنه تم العثور على حوالي عشر جثث في نهر يقع في بلدة شينالهو.

وكانت الأمطار الغزيرة، تسببت أيضا بانزلاقات للتربة وانقطاع طرقات في هذه الولاية التي تعد غالبية من السكان الأصليين وإحدى أفقر مناطق المكسيك.