(بالأسماء) موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي رابط شغال موقع وزارة القوى العاملة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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(بالأسماء) موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي رابط شغال موقع وزارة القوى العاملة

متى موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي وكيف يمكن للمواطن الحصول على مستحقاته المادية من خلال مكاتب البريد المختلفة؟، تلك التساؤلات تتبادر إلى أذهان الملايين من فئة العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية هذه الأيام وذلك في أعقاب البيانات المتتالية التي أطلقتها وزارة القوى العاملة والتي وضحت فيها استمرار عمليات صرف مستحقات منحة العمالة لكل المستحقين في غضون الأيام المقبلة.

منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رئاسية لصرف مستحقات مادية للمواطنين المندرجين تحت فئة “العمالة غير المنتظمة” وذلك كنوع من الدعم الحكومي لتلك الفئات التي تضررت بشكل واضح من التباعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء ودول العالم بشكل عام وداخل مصر بشكل خاص.

ولذا فقد قررت الحكومة المصرية صرف دفعات شهرية من منحة جديدة تسمى “منحة العمالة الغير منتظمة” أو “منحة ال500 جنيه” كما يطلق عليها البعض، ويتم صرف مستحقاتها من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات بالرقم القومي للمواطن.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020
أعلنت وزارة القوى العاملة بأن عملية صرف المستحقات المالية في دفعة شهر نوفمبر من منحة العمالة 2020 ستبدأ خلال الأسبوع المقبل وتحديدًا يوم الاثنين القادم والموافق 16 نوفمبر 2020، حيث سيتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم المسجل في استمارة تسجيل المنحة، ويتم إطلاع المواطن على كافة تفاصيل صرف الدفعة الشهرية الجديدة من المنحة.

رابط استعلام موعد صرف منحة ال500 جنيه دفعة نوفمبر
خصصت الجهات الحكومية موقع ورابط إلكتروني مباشر يمكن جميع المواطنين من الاستعلام عن مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 من خلاله في هذه الأيام باستخدام اسم المستفيد من المنحة أو رقمه القومي بكل سهولة ويسر ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة القوى العاملة في جميع المحافظات.

وقد جاء رابط استعلام موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت على النحو التالي (اضغط هنا).

(بالأسماء) موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ال500 جنيه بالرقم القومي رابط شغال موقع وزارة القوى العاملة

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